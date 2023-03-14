Ландо Норрис рассказал о чате пилотов Формулы-1 в WhatsApp
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что у гонщиков Формулы-1 есть свой чат в WhatsApp, где они обсуждают рабочие моменты.
«У нас есть группа в WhatsApp, но это не чат, где мы просто общаемся как друзья. Скорее, это для разговоров о нашей работе, о вещах, которые, могут нам помочь, обсуждение правил и положений. Правда, мы присылаем туда и шутки, и иногда это выходит из-под контроля. Администратор чата — Джордж Расселл, а на аватарке у нас стоит Джеймс Хант. Там пишут все в равной степени, но это бывает не каждый день», — рассказал Норрис в подкасте Fast and the Curios.
Также Норрис рассказал, что пилоты поздравляли друг друга с Новым годом, но никто не поздравил с днём рождения Джорджа Расселла в прошлом месяце.
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