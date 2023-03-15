Эдди Джордан — Вольфу: критиковать своих инженеров и конструкторов — верх лицемерия

Бывший владелец команды Формулы-1, ныне телевизионный эксперт Эдди Джордан высказался по поводу руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа.

«Тото — генеральный директор, поэтому он тоже несёт ответственность за провал. В конце концов машина создавалась под его наблюдением. Критиковать инженеров и конструкторов, занимая такую должность — верх лицемерия. Это очень грубо.

Мне противно слушать такое от него. Будь мужчиной, выйди и подбодри команду. Скажи: «Мои сотрудники, моя команда, мы сплоховали. Но впереди у нас целый сезон, мы непременно прибавим и добьёмся более высоких результатов, чем в 2022 году», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.