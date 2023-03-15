«Это вызывает беспокойство». Штук оценил шансы «Астон Мартин» навязать борьбу «Ред Булл»

Бывший немецкий гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о результатах «Астон Мартин» на старте сезона. Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна пилоты команды Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл показали третий и шестой результат соответственно.
«Алонсо совсем не стар. Сейчас как раз та ситуация, когда можно увидеть, какую огромную роль играет опыт. Он мотивирован до последнего волоска. «Астон Мартин» – сильная команда, а Майк Крэк – правильный человек, который стоит у руля. Он знает своё дело, и у них хорошие перспективы. В течение зимы они двигались в правильном направлении, так что можно надеяться на несколько хороших результатов с их стороны.
Смогут ли они достичь уровня «Ред Булл»? Будет сложно. Когда видишь разрыв между Ферстаппеном и Пересом, а потом смотришь на разрыв между Пересом и всеми остальными, понимаешь, что с одной стороны это потрясающе, а с другой стороны это та ситуация, которая вызывает беспокойство», — приводит слова Штука Eurosport.de.
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:
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