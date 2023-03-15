Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это вызывает беспокойство». Штук оценил шансы «Астон Мартин» навязать борьбу «Ред Булл»

«Это вызывает беспокойство». Штук оценил шансы «Астон Мартин» навязать борьбу «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший немецкий гонщик Формулы-1, чемпион DTM Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о результатах «Астон Мартин» на старте сезона. Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна пилоты команды Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл показали третий и шестой результат соответственно.

«Алонсо совсем не стар. Сейчас как раз та ситуация, когда можно увидеть, какую огромную роль играет опыт. Он мотивирован до последнего волоска. «Астон Мартин» – сильная команда, а Майк Крэк – правильный человек, который стоит у руля. Он знает своё дело, и у них хорошие перспективы. В течение зимы они двигались в правильном направлении, так что можно надеяться на несколько хороших результатов с их стороны.

Смогут ли они достичь уровня «Ред Булл»? Будет сложно. Когда видишь разрыв между Ферстаппеном и Пересом, а потом смотришь на разрыв между Пересом и всеми остальными, понимаешь, что с одной стороны это потрясающе, а с другой стороны это та ситуация, которая вызывает беспокойство», — приводит слова Штука Eurosport.de.

«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу:

Новость по теме
Фернандо Алонсо – о нынешнем сезоне Ф-1: 100-й подиум? Надеюсь побороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023