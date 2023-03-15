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Марко — о проблеме Ферстаппена на ГП Бахрейна: у нас пока нет чёткого ответа

Марко — о проблеме Ферстаппена на ГП Бахрейна: у нас пока нет чёткого ответа
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда пока не знает, что вызвало проблемы с балансировкой болида Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна.

«У нас пока нет чёткого ответа на то, почему баланс внезапно изменился. Мы думаем, что это связано с изменением условий. Возможно, на трассе было больше песка, чем в дни предсезонных тестов. Новые шины также очень чувствительны. Возможно, мы сделали чего-то слишком много или слишком мало с точки зрения баланса», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на Formel1.de.

Напомним, Ферстаппен победил на Гран-при Бахрейна. Вторым был его напарник Серхио Перес. Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:

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