Хорнер: пример Переса показал, что Гасли и Албон пришли в «Ред Булл» слишком рано

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу пилота своей команды, мексиканца Серхио Переса.

«Важнейшим фактором при выборе Переса был опыт, думаю, по отношению к Гасли и Албону было несправедливо повышать их так рано. Серхио показал, что Пьер и Алекс пришли в команду слишком рано. Даже опытному Чеко пришлось пережить несколько непростых ситуаций. Но у него хороший подход к работе с машиной, с ним легко работать, он разносторонний парень и отличный командный игрок. По этим причинам мы его выбрали, и он отлично справляется со своей задачей.

Пересу тяжело быть напарником Ферстаппена, который задаёт планку в Формуле-1, но Чеко достаточно зрел, чтобы справиться с этим. Думаю, он хочет продолжать прогрессировать, так что приятно видеть его конкурентоспособным. Чеко выиграл два Гран-при в прошлом году, он выиграл гонку за год до этого и сыграл важную роль в завоевании нами Кубка конструкторов», — приводит слова Хорнера Autosport.