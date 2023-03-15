Вассёр высказался о прогрессе «Астон Мартин»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о прогрессе «Астон Мартин» перед сезоном-2023.
«Астон Мартин»? Они хорошо справились с подготовкой. В прошлом году в Джидде они вылетели из первого сегмента обеими машинами, так что этот прогресс обнадёживает и нас, потому что это означает, что за несколько месяцев можно сделать огромный шаг вперёд. Но я хотел бы сосредоточиться не на «Мерседесе» или «Астон Мартин» или других. Нам нужно работать над собой и улучшаться», — приводит слова Фредерика Вассёра Formu1a.uno.
Напомним, по итогам первого этапа сезона, Гран-при Бахрейна, Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» финишировал третьим. Лучший из пилотов «Феррари» Карлос Сайнс пришёл к финишу четвёртым.
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