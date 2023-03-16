На «Сочи Автодроме» состоится финал Sochi Drift Challenge

25 и 26 марта на «Сочи Автодроме» состоится яркий финал сезона Sochi Drift Challenge. В чемпионате уже приняли участие 13 команд, за которые выступило более 100 пилотов со всей страны — от Санкт-Петербурга до Махачкалы и от Калининграда до Южно-Сахалинска. Предыдущие этапы показали напряжённую борьбу за победу на разных конфигурациях трассы «Сочи Автодрома», некоторые из них использовались для дрифта впервые.
Главным сюжетом сезона-2022/2023 стало противостояние напарников по команде Carville Racing Никиты Шикова и Григория Бурлуцкого, опытного ветерана и дерзкого новичка. Шиков — один из самых опытных дрифтеров страны, стоявший у истоков этого вида автоспорта в России. Сергей Бурлицкий начинал карьеру в кольцевых гонках, оттуда же пришла и его команда Carville Racing — и для Бурлуцкого, и для его коллектива сезон Sochi Drift Challenge стал настоящим прорывом. На финальный этап главными претендентами на титул приезжают как раз Шиков и Бурлуцкий — у них 494 и 472 очка соответственно.
Кроме того, в заключительном этапе первенства примут участие лучшие спортсмены российского, а значит, и мирового дрифта: трёхкратный чемпион RDS, двукратный победитель FIA Intercontinental Drifting Cup Георгий Чивчян, один из лидеров RDS Роман Тиводар и другие.
Увидеть вживую яркий финал и зрелищные заезды можно будет 25 и 26 марта, соревнования пройдут со зрителями. Билеты можно купить на сайте. Билет даёт доступ на весь уикенд в парк сервиса, где будут представлены все машины, принимающие участие в заездах. Здесь же можно будет сделать фото с пилотами и взять автограф. Торопитесь, с 24 марта ожидается повышение цены!
Sochi Drift Challenge
Sochi Drift Challenge
Для тех, кто не сможет прилететь в Сочи, есть онлайн-трансляция и квалификации, и парных заездов в группе «Росгонки» во «ВКонтакте». Онлайн-трансляция предыдущего этапа Sochi Drift Challenge собрала более 1 миллиона просмотров. Подключайтесь, будет мощно!
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