На обеих «Феррари» поменяли двигатель внутреннего сгорания перед ГП Саудовской Аравии

Команда Формулы-1 «Феррари» приняла решение сменить двигатели внутреннего сгорания на обеих машинах — и у Шарля Леклера, и у Карлоса Сайнса, сообщает официальный сайт ФИА.

Замены не повлекут за собой штрафы — это только второй двигатель внутреннего сгорания для обоих пилотов.

Напомним, Шарль Леклер уже получит первый штраф за сезон на Гран-при Саудовской Аравии — на машине монегаска уже во второй раз за два этапа заменили блок управления электроникой, которых пилотам без штрафа доступно только два на сезон.

При этом на машине Леклера в целях предосторожности поменяли также мотор-генератор тепловой энергии (MGU-H).

Не обошлось без замен и в «Макларене» — на машине Норриса заменили двигатель внутреннего сгорания, компонент MGU-H и турбокомпрессор.