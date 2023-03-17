Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На обеих «Феррари» поменяли двигатель внутреннего сгорания перед ГП Саудовской Аравии

На обеих «Феррари» поменяли двигатель внутреннего сгорания перед ГП Саудовской Аравии
Комментарии

Команда Формулы-1 «Феррари» приняла решение сменить двигатели внутреннего сгорания на обеих машинах — и у Шарля Леклера, и у Карлоса Сайнса, сообщает официальный сайт ФИА.

Замены не повлекут за собой штрафы — это только второй двигатель внутреннего сгорания для обоих пилотов.

Напомним, Шарль Леклер уже получит первый штраф за сезон на Гран-при Саудовской Аравии — на машине монегаска уже во второй раз за два этапа заменили блок управления электроникой, которых пилотам без штрафа доступно только два на сезон.

При этом на машине Леклера в целях предосторожности поменяли также мотор-генератор тепловой энергии (MGU-H).

Не обошлось без замен и в «Макларене» — на машине Норриса заменили двигатель внутреннего сгорания, компонент MGU-H и турбокомпрессор.

«Феррари» и Леклер получат штраф уже на второй гонке сезона. Как такое возможно? «Феррари» и Леклер получат штраф уже на второй гонке сезона. Как такое возможно?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023