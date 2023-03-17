На обеих «Феррари» поменяли двигатель внутреннего сгорания перед ГП Саудовской Аравии

Команда Формулы-1 «Феррари» приняла решение сменить двигатели внутреннего сгорания на обеих машинах — и у Шарля Леклера, и у Карлоса Сайнса, сообщает официальный сайт ФИА.
Замены не повлекут за собой штрафы — это только второй двигатель внутреннего сгорания для обоих пилотов.
Напомним, Шарль Леклер уже получит первый штраф за сезон на Гран-при Саудовской Аравии — на машине монегаска уже во второй раз за два этапа заменили блок управления электроникой, которых пилотам без штрафа доступно только два на сезон.
При этом на машине Леклера в целях предосторожности поменяли также мотор-генератор тепловой энергии (MGU-H).
Не обошлось без замен и в «Макларене» — на машине Норриса заменили двигатель внутреннего сгорания, компонент MGU-H и турбокомпрессор.
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