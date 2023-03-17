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Франц Тост: я больше не доверяю инженерам «Альфа Таури»

Франц Тост: я больше не доверяю инженерам «Альфа Таури»
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост раскритиковал инженерный отдел команды за неудовлетворительные результаты в первой гонке сезона, Гран-при Бахрейна.

«Нам нужно многое сделать, чтобы машина стала быстрее, особенно с точки зрения аэродинамики. Инженеры говорят мне, что мы делаем успехи, но я им больше не доверяю. Я просто хочу видеть хорошее время на круге, потому что это единственное, что имеет значение.

На протяжении всей зимы мне говорили, что машина фантастическая, мы добились большого прогресса. Затем мы приезжаем в Бахрейн и машина оказывается просто нигде. Что я должен сказать об инженерах?

Вопрос в том, в верном ли направлении мы идём. Как я уже говорил, зимой на бумаге мы видели, что добились большого прогресса по сравнению с прошлогодней машиной. Но я больше не доверяю этим цифрам», — приводит слова Франца Тоста Speedcafe.

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