Франц Тост: я больше не доверяю инженерам «Альфа Таури»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост раскритиковал инженерный отдел команды за неудовлетворительные результаты в первой гонке сезона, Гран-при Бахрейна.

«Нам нужно многое сделать, чтобы машина стала быстрее, особенно с точки зрения аэродинамики. Инженеры говорят мне, что мы делаем успехи, но я им больше не доверяю. Я просто хочу видеть хорошее время на круге, потому что это единственное, что имеет значение.

На протяжении всей зимы мне говорили, что машина фантастическая, мы добились большого прогресса. Затем мы приезжаем в Бахрейн и машина оказывается просто нигде. Что я должен сказать об инженерах?

Вопрос в том, в верном ли направлении мы идём. Как я уже говорил, зимой на бумаге мы видели, что добились большого прогресса по сравнению с прошлогодней машиной. Но я больше не доверяю этим цифрам», — приводит слова Франца Тоста Speedcafe.