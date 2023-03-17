Чандхок: «Феррари» будет бороться за поул в Саудовской Аравии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мыслями о предстоящей квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
«После этапа в Бахрейне темп «Астон Мартин» уже не является сюрпризом. В «Феррари» были вынуждены сдерживать темп из-за проблем с надёжностью, но я считаю, что они будут бороться за поул. Как мне кажется, сейчас на поул претендуют обе машины «Ред Булл», обе «Феррари» и Алонсо.
Каждый раз, когда Фернандо садится в кокпит, всё сводится не столько к темпу, сколько к опыту. Он способен добывать информацию и прекрасно общаться с командой. «Астон Мартин» смог заполучить невероятного пилота», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.
Фернандо Алонсо по итогам второй тренировки показал второй результат, уступив только гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
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