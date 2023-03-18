Анджела Каллен обратилась к Льюису Хэмилтону, с которым прекратила сотрудничество

Физиотерапевт и тренер Анджела Каллен высказалась о своём завершении работы с семикратным чемпионом мира пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
«Ровно семь лет назад в этот день я впервые стояла в паддоке Формулы-1 на Гран-при Австралии. Сегодня я хочу с вами поделиться, что отправляюсь в новое приключение. Я благодарна и невероятно счастлива, что прошла это путешествие в Формуле-1, и точно знаю, что моя история продолжается. Спасибо команде «Мерседеса», которая была моей семьёй последние семь лет.
Льюис Хэмилтон, ты величайший! Было честью и удовольствием работать с тобой, и я горжусь тобой и всем, чего ты смог добиться. Спасибо, что поддерживал меня и верил. Я буду очень рада посмотреть, какой будет твоя следующая глава», — написала Каллен в своих социальных сетях.
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