Марко считает, что позади «Ред Булл» сразятся Алонсо и «Альпин»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил расклад сил после завершения пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии. По мнению Марко, борьбу позади «Ред Булл» будут вести Фернандо Алонсо и пилоты «Альпин» — Эстебан Окон и Пьер Гасли.

«У «Феррари» остаётся небольшой резерв по мотору. Позади нас — по крайней мере, похоже на то — будет захватывающее сражение по крайней мере между «Альпин» и Фернандо Алонсо — и до некоторой степени «Феррари».

Мы же довольны, мы правильно настроили машину. Что касается выбора шин, то нужно изучить, какой вариант будет лучше для гонки. Поэтому на длинных сериях кругов мы дали Ферстаппену и Пересу разные составы», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на Sky.