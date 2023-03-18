Тото Вольф: через несколько гонок машина «Мерседеса» будет выглядеть совершенно иначе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что команда откажется от идеи беспонтонной машины в ближайшее время.

«Думаю, через пять, шесть или семь гонок наша машина будет выглядеть совершенно иначе, в зависимости от принятых нами решений и направления развития, которое мы выбрали. В тот момент, когда мы решаем, что мы делаем и в каком направлении будем двигаться, мы просто продолжаем усердно продвигать единственную философию дизайна машины.

Ограничение бюджетов? Мы все проголосовали за то, чтобы ограничение затрат вступило в силу для более равных условий у команд. Да, это повлияет на нас, но я не хочу говорить, что потолок расходов помешает нам наверстать упущенное. Да, ситуация осложняется этим, но мы обязаны отыграться», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.