После квалификации Гран-при Саудовской Аравии пилот «Феррари» Шарль Леклер получит штраф в десять позиций за замену элемента силовой установки — блока управления электроникой.

Таким образом, Леклер, ставший вторым по итогам квалификации, уйдёт в бой в завтрашней гонке с 12-й позиции.

Место на первом ряду стартовой решётки займёт гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Стартовая решётка Гран-при Саудовской Аравии с учётом штрафа Шарля Леклера:

1. Серхио Перес («Ред Булл»).

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

3. Джордж Расселл («Мерседес»).

4. Карлос Сайнс («Феррари»).

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

6. Эстебан Окон («Альпин»).

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

8. Оскар Пиастри («Макларен»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

12. Шарль Леклер («Феррари»).

13. Кевин Магнуссен («Хаас»).

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

16. Юки Цунода («Альфа Таури»).

17. Александер Албон («Уильямс»).

18. Ник де Врис («Альфа Таури»).

19. Ландо Норрис («Макларен»).

20. Логан Сарджент («Уильямс»).