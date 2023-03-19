Вольф: мне не будет стыдно, если болид «Мерседеса» будет похож на машину «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не будет переживать, если новый болид немецкой команды будет похож на машину «Ред Булл».

«У нас нет догматизма в отношении того, как должна выглядеть машина. Это просто должен быть максимально быстрый гоночный болид. Если он будет похож на «Ред Булл», то мне всё равно. Он просто должен быть быстрым. Мне не будет стыдно, если машина будет похожа, но и будет быстрой.

Мы пересматриваем все аспекты дизайна болида. Все аэродинамические поверхности, которые видны. Очевидно, на днище нужны детали, которые способствуют лучшей прижимной силе. И ещё много элементов, которые мы посчитаем наиболее эффективными. Сейчас машина буквально переворачивается с ног на голову», — приводит слова Вольфа Racefans.