Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф: мне не будет стыдно, если болид «Мерседеса» будет похож на машину «Ред Булл»

Вольф: мне не будет стыдно, если болид «Мерседеса» будет похож на машину «Ред Булл»
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не будет переживать, если новый болид немецкой команды будет похож на машину «Ред Булл».

«У нас нет догматизма в отношении того, как должна выглядеть машина. Это просто должен быть максимально быстрый гоночный болид. Если он будет похож на «Ред Булл», то мне всё равно. Он просто должен быть быстрым. Мне не будет стыдно, если машина будет похожа, но и будет быстрой.

Мы пересматриваем все аспекты дизайна болида. Все аэродинамические поверхности, которые видны. Очевидно, на днище нужны детали, которые способствуют лучшей прижимной силе. И ещё много элементов, которые мы посчитаем наиболее эффективными. Сейчас машина буквально переворачивается с ног на голову», — приводит слова Вольфа Racefans.

Новость по теме
Вольф: вы глупцы, если считаете, что чемпионство «Мерседеса» возможно
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023