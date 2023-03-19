Фернандо Алонсо в 100-й раз оказался на подиуме Гран-при Формулы-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, финишировавший третьим в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся сегодня, 19 марта, установил историческое достижение.

Так, подиум в Джидде стал для 41-летнего испанца 100-м в карьере. Впервые он стал призёром Гран-при в 2003 году – тогда он финишировал третьим на этапе в Малайзии. В настоящий момент Фернандо занимает шестое место по данному показателю.

Рекордсмены по числу подиумов на Гран-при Формулы-1:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 191.

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 155.

3. Себастьян Феттель (Германия) – 122.

4. Ален Прост (Франция) – 106.

5. Кими Райкконен (Финляндия) – 103.

6. Фернандо Алонсо (Испания) – 100.