Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо в 100-й раз оказался на подиуме Гран-при Формулы-1

Фернандо Алонсо в 100-й раз оказался на подиуме Гран-при Формулы-1
Комментарии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, финишировавший третьим в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся сегодня, 19 марта, установил историческое достижение.

Так, подиум в Джидде стал для 41-летнего испанца 100-м в карьере. Впервые он стал призёром Гран-при в 2003 году – тогда он финишировал третьим на этапе в Малайзии. В настоящий момент Фернандо занимает шестое место по данному показателю.

Рекордсмены по числу подиумов на Гран-при Формулы-1:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 191.
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 155.
3. Себастьян Феттель (Германия) – 122.
4. Ален Прост (Франция) – 106.
5. Кими Райкконен (Финляндия) – 103.
6. Фернандо Алонсо (Испания) – 100.

Новость по теме
Серхио Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — второй, Алонсо — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023