«Вы не можете применять штраф через 35 кругов». Алонсо раскритиковал действия ФИА

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал повторный штраф на Гран-при Саудовской Аравии, из-за которого испанец потерял подиум и занял четвёртое место.

«Я был в порядке, и этот штраф не слишком сильно печалит меня. Я был на подиуме, сделал фото, получил трофей, отпраздновал, а теперь у меня вдруг на три очка меньше — не 15, а 12. Думаю, тут больше вопросов к ФИА. Сегодня с их стороны была плохая работа. Ими я расстроен больше, чем нами. Вы не можете применять штраф через 35 кругов после пит-стопа. У них было достаточно времени, чтобы проинформировать о штрафе. Ведь если бы я знал, то, возможно, сумел бы увеличить отрыв до 11 секунд. Сегодня не получилось хорошего шоу для болельщиков.

Знаю, что команда пытается изучить ситуацию со стюардами, потому что мы не совсем понимаем второй штраф. Да, меня это волнует, но не очень сильно. Ведь я уже попраздновал, а теперь у меня на три очка меньше. Окей, мы попробуем отыграться в Австралии. Мы можем контролировать «Феррари» и «Мерседес». Я не хочу быть слишком оптимистичен, но будущее выглядит весьма неплохо», — приводит слова Алонсо Sky Sports.