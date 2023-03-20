Леклер недоволен темпом «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал седьмой результат на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 после старта с 12-й позиции. Монегаск отметил хорошую работу машины с резиной, но пожаловался на недостаточно высокий темп болида.

«У нас был хороший первый отрезок, хороший старт. Думаю, мы очень хорошо работали с „софтом“, что позитивно. На „харде“ я один круг был в пределах секунды от Карлоса, у меня была DRS. Затем, к сожалению, я потерял DRS, а после этого ты теряешь слишком много прижимной силы, когда едешь в секунде-полутора. Там я и оставался до финиша гонки.

В целом, деградация шин здесь была ниже, стало лучше. Но в целом темп просто недостаточно хороший", — приводит слова Леклера RaceFans.