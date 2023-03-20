Лэнс Стролл рассказал о причинах схода на Гран-при Саудовской Аравии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал собственный сход на Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. После старта и обгона пилота «Феррари» Карлоса Сайнса Стролл занимал до первых пит-стопов четвёртую позицию.

«Разочаровывает сойти на Гран-при после столь многообещающего уикенда. У меня был отличный старт, я получил наслаждение от обгона Карлоса по внешнему радиусу в 13-м повороте. Мы занимали хорошую позицию, я получал удовольствие, атакуя, но потом начались проблемы с потерей мощности. А затем я получил приказ остановить машину.

Это не тот результат, которого мы хотели, но мы покидаем Саудовскую Аравию, зная, что у нас очень конкурентоспособная машина, и мы вновь вступим в борьбу в следующий раз в Австралии", — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».