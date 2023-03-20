«Я думаю, что нам действительно нужно правило». Ферстаппен — о нарушении Алонсо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал штраф, который получил пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, Алонсо получил пятисекундный штраф за некорректное положение машины на старте.

«Я не видел, насколько он вышел за пределы на старте. Это больно, когда такое случается, но это немного похоже на выезд за ограничительную белую линию трассы. Иногда ты споришь, выиграл ли ты что-нибудь, выехав за её пределы, или нет.

Я думаю, что нам действительно нужно правило. Это выглядит очень глупо, если люди начинают пользоваться преимуществом, выезжая то влево, то вправо», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: