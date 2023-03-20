Росберг раскритиковал поведение Ферстаппена после Гран-при Саудовской Аравии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен неправильно реагировал на свои неудачи во время Гран-при Саудовской Аравии.

«Нехорошо видеть это на самом деле. Кроме того, в субботу он очень быстро покинул трассу и пропустил собрание команды. Это не лучший подход, не лучший менталитет в начале сезона, когда команда проделала такую блестящую работу с машиной и так усердно трудится.

Он мог бы быть немного более любезным, я бы сказал», — приводит слова Росберга GPFans.

Напомним, победителем второго этапа Формулы-1 стал напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес. Сам голландец занял второе место. Тройку сильнейших замкнул пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.