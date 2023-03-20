Марко назвал пилота, который заменил бы Ферстаппена в случае его плохого самочувствия

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что, если бы пилот команды Макс Ферстаппен не смог принять участие в Гран-при Саудовской Аравии по состоянию здоровья, вместо него бы выступил новозеландский гонщик Лиам Лоусон.

«В начале недели у Макса была относительно высокая температура, и было неясно, будет ли он в форме. С каждым днём ему становилось лучше, но он потел до такой степени, как обычно не бывает. Он определённо не был в форме на 100 процентов.

Кто бы его заменил? Лиам Лоусон, наш гонщик Формулы-2 и наш представитель Супер Формулы в Японии», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.

Напомним, третьим пилотом «Ред Булл» является Даниэль Риккардо.

Даниэль Риккардо показал трюк на кроссовом мотоцикле: