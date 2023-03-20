Отец Макса Ферстаппена: мы все хотим побеждать. Но в этот раз это было невозможно
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Йос Ферстаппен поделился мнением о выступлении сына, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, на Гран-при Саудовской Аравии. В Джидде Макс показал второй результат. Победу одержал его напарник Серхио Перес.
«Конечно, мы все хотим побеждать. Но в этот раз это было невозможно. Разница в скорости была слишком мала. Не думаю, что Серхио так часто выпадают такие шансы. Он тоже это понимает и старается использовать. В этот раз нам не повезло в квалификации. Не буду вдаваться в это. Мы знаем, что произошло. В противном случае Макс легко бы выиграл поул-позицию. И тогда гонка сложилась бы немного легче», — приводит слова Йоса издание Formule1.
Макса Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
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