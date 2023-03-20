Нас всё-таки ждёт полноценная борьба за чемпионство в Ф-1? Итоги ГП Саудовской Аравии

Гран-при Саудовской Аравии завершился разгромом — машины «Ред Булл» оказались намного быстрее остальных, за счёт чего Серхио Перес завоевал пятую в карьере победу, а Макс Ферстаппен прорвался с 15-й позиции на вторую и ближайшего соперника — Джорджа Расселла — опередил на 20 секунд.

Победа Чеко отчасти стала возможна из-за проблем Макса в квалификации, и тем не менее Переса на стоит списывать в контексте борьбы за титул…

Главные итоги второго этапа Формулы-1 сезона-2023 — в материале «Чемпионата».

Перес и правда может стать чемпионом

Серхио Перес продолжает творить чудеса на уличных трассах, и было бы неверно сводить его победу в Джидде к одним лишь проблемам Ферстаппена. Макс уже на 19-м круге, когда на трассе был сейфти-кар, вышел на четвёртое место, а к 25-му прошёл Расселла и Алонсо и был уже вторым. Но на этом прорыв застопорился: голландец не смог в чистом темпе превзойти напарника и всю вторую половину гонки ехал в пяти секундах позади.

Ближе к концу гонки Ферстаппен жаловался на привод, однако инженеры ничего подозрительного на телеметрии не увидели. Кроме того, на последнем круге Макс отобрал у напарника быстрейший круг, из чего можно сделать вывод, что каких-то фатальных для темпа проблем на машине не было, а победа Переса — полностью по делу. Причём если бы не быстрейший круг голландца, именно Чеко сейчас лидировал бы в чемпионате.

Серхио Перес на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Clive Mason/Getty Images

В паддоке небезосновательно считается, что «Ред Булл» чётко работает на одного пилота. Тем не менее во второй половине гонки в Джидде инженеры просили Ферстаппена не атаковать, однако тот ехал быстрее обозначенного ориентира. Атаковал агрессивнее, чем просила команда, и Перес, так что в данном случае это действительно была борьба двух пилотов «Ред Булл».

К тому же, учитывая уровень доминирования «быков», схожий с преимуществом «Мерседеса» в 2014–2016 годах, другим пилотам будет крайне редко удаваться вмешаться в борьбу Ферстаппена и Переса. И если Чеко сможет поддерживать темп Ферстаппена и в других гонках, если мексиканец сможет бороться с Максом в квалификациях, то шанс на титул у него будет. И никакие приказы по радио не заставят Переса отпустить педаль газа.

«Феррари» хуже «Мерседеса»

В «Мерседесе» ещё на прошлом этапе признали, что в данный момент машина неспособна бороться за победы, а потому её нужно полностью переделывать. В «Феррари» обстановка была спокойнее: вопросы вызывала скорее надёжность техники. Но в Джидде красные машины и по скорости смотрелись весьма слабо. И да, оказались даже медленнее «Мерседеса», хотя в прошлом году были быстрее. Другими словами, в межсезонье, получается, в Маранелло сработали даже хуже, чем в Брэкли.

В Джидде результат «Феррари» мог бы быть и выше: Леклер и Сайнс совершили пит-стопы прямо перед выездом автомобиля безопасности и пропустили Хэмилтона, которому повезло с «бесплатной» остановкой. Однако финишировал Льюис на «медиуме» и вынужден был половину гонки беречь шины, но «обутые» в «хард» Сайнс с Леклером так и не смогли оказать на британца хоть какой-нибудь прессинг. Возможно, результат был бы иным, если бы с командного мостика Карлоса попросили пропустить напарника, но таких манёвров «Скудерия» не предприняла.

В Джидде «Феррари» уступала даже «Мерседесу» Фото: Lars Baron/Getty Images

Возможно, темп «Феррари» в Саудовской Аравии — исключение. Ещё на предсезонных тестах у «Скудерии» были проблемы с износом резины, а многочисленные скоростные повороты трассы в Джидде оказывают на шины большую нагрузку. На других трассах SF-23 может оказаться более конкурентоспособной, но в целом перспективы команды в этом году выглядят мрачными — лишь чудо позволит Леклеру включиться в борьбу за титул.

В первых двух гонках 2023-го гонщики «Феррари» на двоих набрали 26 очков — и это худший старт сезона за последние три года. Даже в не самом удачном 2021-м, когда «Скудерия» уступала «Мерседесу» и «Ред Булл» и тоже не дотягивалась до подиума, её пилоты набрали в первых двух гонках 34 балла.

DRS — это скучно

Гран-при Саудовской Аравии получился не самым захватывающим — Ферстаппен так и не смог догнать Переса, Джордж Расселл не дотянулся до Алонсо, пилоты «Феррари» отстали от Хэмилтона, а за ними расположились две машины «Альпин» — лучшие из остальных. В истории эта гонка в первую очередь останется как прорыв Ферстаппена с 15-го места на второе — но и он получился настолько пресным, насколько такой прорыв вообще может быть.

Подавляющее большинство своих обгонов (если не все) Ферстаппен провёл на стартовой прямой. «Ред Булл» опережал соперников до поворота, а оборонявшийся пилот ещё до начала торможения понимал, что позиция упущена. Ни за одну из отыгранных по ходу гонки 13 позиций Максу бороться не пришлось — он просто проезжал мимо соперников на прямой. И такими было большинство обгонов (к счастью, не все).

Большинство обгонов Ферстаппен провёл на стартовой прямой с DRS Фото: Mark Thompson/Getty Images

DRS и возможность проехать мимо соперника на прямой, совершенно ничем не рискуя, портит гонки. Обгон с DRS — это не обгон: это просто поездка по соседней полосе. Много лет, чтобы обогнать соперника, гонщику приходилось следить за ним, искать слабые места в его пилотаже, готовить атаку, рисковать — именно это и становилось зрелищем. Как в футболе — даже ничья 0:0 может быть интересной, если команды играют открыто и создают моменты у ворот соперника. DRS же такие моменты просто убивает.

В Формуле-1 всё подчинено результату, и ни один пилот в здравом уме не будет рисковать там, где можно добиться цели без риска. В то же время именно риск — основа зрелищности гонок. С DRS таких дуэлей, как были у Арну и Вильнёва в 1979-м или у Хаккинена с Шумахером в 90-х, не будет. Потому что рисковать теперь необязательно.