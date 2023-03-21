Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс обозначил проблему нового поколения болидов

Сайнс обозначил проблему нового поколения болидов
Комментарии

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс считает, что с новым поколением болидов Формулы-1 пилотам по-прежнему трудно держаться вплотную друг за другом.

Новое поколение болидов было представлено в прошлом году с целью сделать гонки более плотными за счёт устранения аэродинамической турбулентности, создаваемой автомобилями, которую в Формуле-1 часто называют «грязным воздухом».

Для этого ФИА ограничила количество кузовных элементов, которые могут быть добавлены к внешней части автомобиля, вместо этого делая больший упор на днище для создания прижимной силы.

«Эти машины в «грязном воздухе» стали немного хуже по сравнению с прошлым годом, возможно, благодаря прижимной силе и новым правилам.

Они начинают становиться немного похожими на старые болиды, когда «грязный воздух» становился серьёзным препятствием для обгона, в Саудовской Аравии это было ярко выражено», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023