Сайнс обозначил проблему нового поколения болидов

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс считает, что с новым поколением болидов Формулы-1 пилотам по-прежнему трудно держаться вплотную друг за другом.
Новое поколение болидов было представлено в прошлом году с целью сделать гонки более плотными за счёт устранения аэродинамической турбулентности, создаваемой автомобилями, которую в Формуле-1 часто называют «грязным воздухом».
Для этого ФИА ограничила количество кузовных элементов, которые могут быть добавлены к внешней части автомобиля, вместо этого делая больший упор на днище для создания прижимной силы.
«Эти машины в «грязном воздухе» стали немного хуже по сравнению с прошлым годом, возможно, благодаря прижимной силе и новым правилам.
Они начинают становиться немного похожими на старые болиды, когда «грязный воздух» становился серьёзным препятствием для обгона, в Саудовской Аравии это было ярко выражено», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
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