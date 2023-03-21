Вассёр: первый мотор Леклера ещё будет использован по ходу сезона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что первый мотор с болида пилота итальянской команды Шарля Леклера ещё можно использовать в дальнейшем.

Перед Гран-при Саудовской Аравии Леклер и Карлос Сайнс получили новые моторы.

«Мы были уверены, что взяли под контроль проблему, которая возникла у нас на Гран-при Бахрейна, но решили не рисковать. По ходу сезона мы ещё будем использовать первый мотор с машины Леклера. Просто для нас было важно чисто провести уикенд. Никаких переживаний по этому поводу. Есть много поводов переживать, но по поводу двигателей — не особо», — приводит слова Вассёра PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в первой гонке сезона в Бахрейне Шарль Леклер сошёл с дистанции из-за проблем с электроникой.