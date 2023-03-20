Шарль Леклер рассказал, в чём «Феррари» на данный момент уступает конкурентам

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о необходимости продолжать командную работу, чтобы улучшить результаты.

«Нам нужно продолжать работать, чтобы найти темп. Потребуется проделать много, действительно много работы [чтобы участвовать в чемпионской битве]. В настоящий момент конкуренты быстрее на прямых. На поворотах они тоже быстрее. Так что нам нужно добавлять понемногу», — приводит слова Леклера Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии, состоявшегося в минувший уикенд, Леклер показал седьмой результат. Его товарищ по команде испанец Карлос Сайнс был шестым. Победу одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

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