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Бывший сотрудник УЕФА стал коммерческим директором «Альфа Таури»

Бывший сотрудник УЕФА стал коммерческим директором «Альфа Таури»
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Бывший руководитель коммерческого отдела УЕФА и DTM Ларс Штегельманн занял пост коммерческого директора «Альфа Таури», сообщает пресс-служба команды.

«Формула-1 переживает бум и предлагает компаниям отличные возможности, чего не делает никакая другая серия. Различные заинтересованные стороны, в том числе рекламодатели и агентства, были моими клиентами на протяжении многих лет. То, где сейчас находится «Альфа Таури», идеально вписывается в нынешнее время и предлагает первоклассную платформу для компаний, которые хотят казаться современными, молодыми и динамичными, ориентированными на цифровые технологии и современный дизайн. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в дальнейшее глобальное развитие бренда», — приводит слова Ларса Штегельманна пресс-служба команды.

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