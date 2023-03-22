Бывший сотрудник УЕФА стал коммерческим директором «Альфа Таури»

Бывший руководитель коммерческого отдела УЕФА и DTM Ларс Штегельманн занял пост коммерческого директора «Альфа Таури», сообщает пресс-служба команды.

«Формула-1 переживает бум и предлагает компаниям отличные возможности, чего не делает никакая другая серия. Различные заинтересованные стороны, в том числе рекламодатели и агентства, были моими клиентами на протяжении многих лет. То, где сейчас находится «Альфа Таури», идеально вписывается в нынешнее время и предлагает первоклассную платформу для компаний, которые хотят казаться современными, молодыми и динамичными, ориентированными на цифровые технологии и современный дизайн. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в дальнейшее глобальное развитие бренда», — приводит слова Ларса Штегельманна пресс-служба команды.