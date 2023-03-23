Андерсон предположил, что «Феррари» может заинтересоваться услугами Джеймса Ки

Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказался об увольнении технического директора «Макларена» Джеймса Ки.

«Макларен» нужно было пережить этот период совершенствования своих технических возможностей и дать Джеймсу Ки возможность показать, на что он действительно способен. Если ему нужно больше людей в технической группе, то так тому и быть, это сделало бы команду сильнее в долгосрочной перспективе. Но его такой уход — потеря для «Макларена».

Тем не менее он провёл довольно много времени в Италии, и ходят слухи, что некая итальянская команда, которая ездит на красной машине, хочет найти усиление для своей технической группы», — написал Андерсон в колонке на The Race.