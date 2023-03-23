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Андерсон предположил, что «Феррари» может заинтересоваться услугами Джеймса Ки

Андерсон предположил, что «Феррари» может заинтересоваться услугами Джеймса Ки
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Эксперт, бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказался об увольнении технического директора «Макларена» Джеймса Ки.

«Макларен» нужно было пережить этот период совершенствования своих технических возможностей и дать Джеймсу Ки возможность показать, на что он действительно способен. Если ему нужно больше людей в технической группе, то так тому и быть, это сделало бы команду сильнее в долгосрочной перспективе. Но его такой уход — потеря для «Макларена».

Тем не менее он провёл довольно много времени в Италии, и ходят слухи, что некая итальянская команда, которая ездит на красной машине, хочет найти усиление для своей технической группы», — написал Андерсон в колонке на The Race.

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