Формула-1 готова к переговорам о пересмотре правил ограничения расходов

Руководители Формулы-1 готовы обсуждать с командами потенциальные изменения в правилах ограничения расходов, чтобы помочь небольшим командам. Об этом сообщает Motorsport. В лимите бюджетов есть исключения для затрат на строительство новых баз и новых аэродинамических труб, однако остальные затраты на инфраструктуру подпадают под лимит. Соответственно, если перед введением ограничений команда уступала командам по инфраструктуре, то для неё почти невозможно догнать конкурентов.

Этот вопрос обсуждался на последнем заседании комиссии Формулы-1, причём босс команды «Уильямс» Джеймс Ваулз был особенно заинтересован в изменении правил в этой области. Он считает, что для будущего Формулы-1 важно, чтобы небольшие команды получили возможности для улучшения своего оборудования, если они отстают в развитии. По словам Ваулза, одним из сюрпризов, который он обнаружил, придя в «Уильямс», стало отсутствие ряда систем, которые есть в больших командах и которые нельзя модернизировать без превышения годового лимита расходов.

«Я лично думаю, что если мы хотим меритократии, то нужно дать возможность моей команде догнать некоторые большие команды и иметь те же ресурсы», — сказал Ваулз.

Для того, чтобы изменение правил было принято к 2024 году, необходимо, чтобы его поддержали шесть нынешних команд. Если восемь команд поддержат это предложение, то правила могут быть изменены уже в этом году.