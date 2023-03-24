Вассёр: в «Феррари» есть отдел, которому нужно прибавить, но я не буду его называть

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что в команде есть отдел, которому необходимо серьёзно прибавить, но отказался говорить, о каком именно отделе идёт речь.

«В «Феррари» есть отдел, которому нужно прибавлять, но я держу его название при себе. Я пытаюсь показать команде, что каждый может дать то или иное преимущество. Даже отдел логистики. Если они смогут сэкономить даже небольшое количество денег, то они пойдут на развитие машины. Речь не только об отделах аэродинамики и двигателя. То же самое можно сказать и о надёжности. Каждый сотрудник является частью этой цепочки. Такой менталитет я хочу видеть от команды, чтобы каждый приносил пользу», — приводит слова Вассёра AS.

Напомним, по итогам Гран-при Саудовской Аравии пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно. Победителем стал пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Вторым был его напарник по команде Макс Ферстаппен. Тройку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».