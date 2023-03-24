Медицинский директор MotoGP высказался о травмах Поля Эспаргаро

Медицинский директор MotoGP Анхель Чарт прокомментировал травмы, полученные испанским мотогонщиком Полем Эспаргаро в аварии на второй тренировке Гран-при Португалии MotoGP.

«Он серьёзно упал и получил политравматический ушиб спины, включая поясничный и крестцовый позвонки. Сейчас нам нужно дождаться обследования в госпитале, после чего оценить масштабы травм.

Шейный отдел позвоночника в порядке. Неврологически он в полном порядке, он ни разу не терял сознание. Мы не интубировали его, но у него сильный ушиб лёгких. Он в сознании, немного шокирован, но неврологический осмотр ничего не выявил», — приводит слова Чарта Motorsport-Total.

Напомним, испанец потерял управление над своим мотоциклом в десятом повороте и после нескольких кульбитов ударился о защитный барьер.