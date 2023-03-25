Хорнер: «Ред Булл» нужно создавать задел, пока есть возможность

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что его команда должна воспользоваться своим преимуществом над конкурентами на старте нового сезона Формулы-1 и создать себе определённый задел прежде чем конкуренты начнут сокращать разрыв.
«Этот регламент пока ещё достаточно молод. Новые правила действуют всего второй год, так что я ожидаю, что по ходу сезона отрывы между командами будут сокращаться и плотность пелотона возрастёт. Так что сейчас нам нужно пользоваться ситуацией и создавать задел, пока солнце светит нам и у нас есть такая машина», — приводит слова Хорнера Motorsport.
В первых гонках нового сезона Формулы-1 пилоты «Ред Булл» уже выиграли по одной гонке. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бахрейна, Серхио Перес стал первым на Гран-при Саудовской Аравии.
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