Хилл: не думаю, что Пиастри повторит судьбу Мика Шумахера

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил мнение, что австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сможет раскрыть весь свой потенциал и не повторит судьбу Мика Шумахера.
«Оскар сразу почувствовал себя в Формуле-1 как дома. Он уже неплохо проявил себя, и я уверен, что Пиастри многому научится у Норриса. Не думаю, что Оскар повторит судьбу Мика Шумахера. Мик никогда не проводил выдающихся гонок, и со стороны казалось, что он пытается доказать, что является хорошим гонщиком. Оскару же беспокоиться не о чем, у него уже есть хороший уровень.
Вопрос в том, что если у вас есть проблемы на старте сезона, это может испортить весь сезон. У Пиастри ещё не было возможности заявить о себе во весь голос, но при этом нет ощущения, что он находится не на своём месте. Пока Оскар создаёт впечатление, что он по праву выступает в Формуле-1», — приводит слова Хилла Motorsport.
- 26 марта 2023
-
11:31
-
10:26
-
00:54
-
00:48
- 25 марта 2023
-
23:53
-
23:01
-
22:25
-
21:43
-
21:00
-
20:45
-
20:37
-
19:40
-
19:32
-
18:50
-
18:29
-
17:59
-
17:49
-
16:28
-
15:43
-
15:38
-
14:58
-
14:51
-
14:38
-
14:23
-
13:26
-
12:22
-
12:11
-
11:23
-
10:53
-
10:23
-
09:41
-
01:53
-
00:47
-
00:42
- 24 марта 2023
-
23:02