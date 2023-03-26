Хилл: не думаю, что Пиастри повторит судьбу Мика Шумахера

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил мнение, что австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри сможет раскрыть весь свой потенциал и не повторит судьбу Мика Шумахера.

«Оскар сразу почувствовал себя в Формуле-1 как дома. Он уже неплохо проявил себя, и я уверен, что Пиастри многому научится у Норриса. Не думаю, что Оскар повторит судьбу Мика Шумахера. Мик никогда не проводил выдающихся гонок, и со стороны казалось, что он пытается доказать, что является хорошим гонщиком. Оскару же беспокоиться не о чем, у него уже есть хороший уровень.

Вопрос в том, что если у вас есть проблемы на старте сезона, это может испортить весь сезон. У Пиастри ещё не было возможности заявить о себе во весь голос, но при этом нет ощущения, что он находится не на своём месте. Пока Оскар создаёт впечатление, что он по праву выступает в Формуле-1», — приводит слова Хилла Motorsport.