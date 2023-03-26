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Расселл: в «Мерседесе» никто никого не обвиняет, решения по болиду принимали все вместе

Расселл: в «Мерседесе» никто никого не обвиняет, решения по болиду принимали все вместе
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заверил, что в команде не обвиняют кого-то одного в проблемах с концепцией болида и все несут ответственность за допущенные ошибки.

«Я думаю, в ходе бесед многие люди признали, что принятые решения были неправильными. Но никто ни на кого не указывает пальцем и не обвиняет в принятых решениях. Думаю, когда дело доходит до разработки концепции машины, этим не руководит один человек. У нас есть шесть старших технических специалистов, которые работают в согласовании со всей командой. Информация идёт и от пилотов, и решения принимают и согласовывают все вместе.

И я, и Льюис знали об этой концепции, и верили, что это правильное решение. Но мы, как команда, явно что-то упустили и теперь прилагаем усилия, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Расселла F1i.

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