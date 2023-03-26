Хэмилтон: я снова начну побеждать. Мне просто нужно время

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что он снова начнёт побеждать в гонках, несмотря на спад после сезона-2021.
«Я снова начну побеждать. Просто на это потребуется время. Конечно, после окончания сезона-2021 мы думали, что будем в следующем сезоне бороться за победу в чемпионате. Но никогда не знаешь, что произойдёт.
В жизни каждого из нас случаются вещи, которых мы меньше всего ожидаем. Но дело не в том, как ты падаешь, а в том, как ты поднимаешься. Как ты справляешься с этим. Как иы продолжаешь сохранять позитивный настрой и решать проблемы, с которыми ты сталкиваетешься. Вот куда направлена моя энергия. И на этом сосредоточен каждый человек в команде.
Когда я впервые увидел машину, она выглядела совсем не так, как у наших конкурентов. И это всегда нервирует в такой момент. Но она выглядела хорошо. Очевидно, что внешне она выглядит красиво, но мне, честно говоря, все равно, какого она цвета, лишь бы была быстрой. Мы надеемся, что на каком-то этапе мы сделаем из нее машину, с которой можно выигрывать гонки», — приводит слова Хэмилтона Daily Express.
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