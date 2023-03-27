Реддик выиграл гонку NASCAR Cup Series в Остине, Баттон — 18-й, Райкконен — 29-й

Пилот команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану, Тайлер Реддик выиграл гонку EchoPark Automotive Grand Prix — шестой этап NASCAR Cup Series сезона-2023, который состоялся на «Трассе Америк» в Остине. Это уже четвёртая победа Реддика в NASCAR Cup Series и третья — на дорожных трассах (в прошлом году Тайлер первенствовал на «Роуд Америке» и ровале в Индианаполисе).

Реддик лидировал более половины дистанции и удержался в лидерах на трёх овертаймах. На вторую позицию прорвался Кайл Буш, третьим финишировал Алекс Боуман, сдержавший позади прошлогоднего победителя гонки Росса Честейна, а Уильям Байрон, главный соперник Реддика по ходу заезда, замкнул топ-5.

На «Трассе Америк» выступили также два экс-чемпиона Формулы-1 — Кими Райкконен и Дженсон Баттон. Баттон, впервые участвовавший в гонке NASCAR, финишировал 18-м, а Райкконен, который за десять кругов до финиша шёл четвёртым, после удара от одного из соперников во втором овертайме откатился на 29-ю позицию.

EchoPark Automotive Grand Prix, «Трасса Америк» (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 75 кругов.

2. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +1,411 сек.

3. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2,325.

4. Росс Честейн (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +2,704.

5. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3,012.

6. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +3,384.

7. Рикки Стенхаус (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +4,237.

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +4,296.

9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +4,519.

10. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») +5,310.

…18. Дженсон Баттон (Rick Ware Racing / «Форд») +9,329.

…29. Кими Райкконен (Trackhouse Racing Team / «Шевроле») +328,800.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Toyota Owners 400 — пройдёт 2 апреля на овале в Ричмонде, штат Виргиния.