Райкконен рассказал об отличиях NASCAR от Формулы-1

Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен рассказал об отличиях между выступлениями в серии NASCAR и в Формуле-1. Финский гонщик признался, что предпочитает более контактную борьбу, которую позволяют правила NASCAR.

«Здесь есть достаточно мест, чтобы обгонять, и в сравнении с Формулой-1 это здорово, потому что там не так много трасс, где можно провести хорошую гонку. В NASCAR можно обгонять без помощи DRS, что напоминает гонки Формулы-1 старого образца. Конечно, сами заезды отличаются. В Формуле-1 открытые колёса, и если ты коснёшься соперника, то можешь потерять контроль или вообще останешься без колеса. Там нельзя так рисковать. В борьбе можно потерять какие-то детали болида, и в итоге это может привести к тому, что машина станет на секунду медленнее.

В NASCAR можно устроить более плотные гонки, правила тут более открытые. Соперники ведут себя так, как ты ведёшь себя с ними, и к концу гонки борьба может быть очень агрессивной», — цитирует Райкконена Autosport.