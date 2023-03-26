Райкконен рассказал об отличиях NASCAR от Формулы-1

Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен рассказал об отличиях между выступлениями в серии NASCAR и в Формуле-1. Финский гонщик признался, что предпочитает более контактную борьбу, которую позволяют правила NASCAR.
«Здесь есть достаточно мест, чтобы обгонять, и в сравнении с Формулой-1 это здорово, потому что там не так много трасс, где можно провести хорошую гонку. В NASCAR можно обгонять без помощи DRS, что напоминает гонки Формулы-1 старого образца. Конечно, сами заезды отличаются. В Формуле-1 открытые колёса, и если ты коснёшься соперника, то можешь потерять контроль или вообще останешься без колеса. Там нельзя так рисковать. В борьбе можно потерять какие-то детали болида, и в итоге это может привести к тому, что машина станет на секунду медленнее.
В NASCAR можно устроить более плотные гонки, правила тут более открытые. Соперники ведут себя так, как ты ведёшь себя с ними, и к концу гонки борьба может быть очень агрессивной», — цитирует Райкконена Autosport.
- 26 марта 2023
-
14:46
-
14:35
-
13:36
-
12:52
-
12:40
-
11:31
-
10:26
-
00:54
-
00:48
- 25 марта 2023
-
23:53
-
23:01
-
22:25
-
21:43
-
21:00
-
20:45
-
20:37
-
19:40
-
19:32
-
18:50
-
18:29
-
17:59
-
17:49
-
16:28
-
15:43
-
15:38
-
14:58
-
14:51
-
14:38
-
14:23
-
13:26
-
12:22
-
12:11
-
11:23
-
10:53
-
10:23