Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Они привнесли знания другого уровня». В «Астон Мартин» оценили приход новых инженеров

«Они привнесли знания другого уровня». В «Астон Мартин» оценили приход новых инженеров
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по развитию машины «Астон Мартин» Том Маккалоу высказался о нашумевшем переходе в команду инженеров Дэна Фэллоуза, отвечавшего за отдел аэродинамики в «Ред Булл», и главного специалиста по аэродинамике «Мерседеса» Эрика Бландина.

Напомним, Фэллоуз стал новым техническим директором британского коллектива, а Бландин – его заместителем.

«Команда действительно хотела реализовать подход, который Дэн называет «путём «Астон Мартин»: мы слушаем обо всём, слушаем всех, мы извлекаем информацию из двух разных подходов для проектирования машины, а затем смотрим, где нужно внести коррективы.

Мы были на ходу, когда пришли эти парни, однако они привнесли другой уровень опыта и знаний из двух лучших команд», – приводит слова Маккаллоу издание Motorsport-Total.

Материалы по теме
Как «Астон Мартин» и Алонсо стали главной сенсацией Формулы-1? Есть 5 причин
Как «Астон Мартин» и Алонсо стали главной сенсацией Формулы-1? Есть 5 причин
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023