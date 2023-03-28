Масса: Перес и Сайнс слишком нестабильны, чтобы противостоять Ферстаппену

Бывший гонщик «Феррари» Фелипе Масса рассказал, кто из пилотов современной Формулы-1 может навязать борьбу гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Я не думаю, что Хэмилтон сможет выиграть восьмой титул. Он может быть очень силён, но его машина слишком медленная для борьбы за победу.

Шарль Леклер — исключительный пилот. Сейчас он единственный, кто может помешать Ферстаппену победить. Второй гонщик «Ред Булл», Серхио Перес, слишком нестабилен. Как и Карлос Сайнс в «Феррари».

Джордж Расселл в скором времени может стать ещё одним претендентом. Я верю, что он добьётся успеха. Не забывайте, что в прошлом году в свой первый сезон в «Мерседесе» он опередил Льюиса в общем зачёте. Невероятное достижение», — приводит слова Массы GrandPrix.