«Уильямс» назвал нового спонсора и показал фото логотипов на болиде

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» официально объявила о сотрудничестве с криптовалютной компанией Kraken.
Логотип компании будет размещён на «гало» и заднем крыле болида «Уильямса», а также на комбинезонах пилотов и кепках. Также к некоторым из этапов Формулы-1 «Уильямс» и Kraken разработают специальные кепки ограниченным тиражом.
Фото: Пресс-служба «Уильямса»
Фото: Пресс-служба «Уильямса»
«Мы гордимся тем, что Kraken вступает в Формулу-1 вместе с «Уильямсом», объединяя два самых надёжных и старейших бренда в своих отраслях. Мы рады начать партнёрство, в рамках которого можем предложить нашим поклонникам передовые технологии криптовалюты, а также позволим Kraken привлечь новых клиентов», — приводит пресс-служба «Уильямса» слова коммерческого директора команды Джеймса Бауэра.
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