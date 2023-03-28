«Уильямс» назвал нового спонсора и показал фото логотипов на болиде

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» официально объявила о сотрудничестве с криптовалютной компанией Kraken.

Логотип компании будет размещён на «гало» и заднем крыле болида «Уильямса», а также на комбинезонах пилотов и кепках. Также к некоторым из этапов Формулы-1 «Уильямс» и Kraken разработают специальные кепки ограниченным тиражом.

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

Фото: Пресс-служба «Уильямса»

«Мы гордимся тем, что Kraken вступает в Формулу-1 вместе с «Уильямсом», объединяя два самых надёжных и старейших бренда в своих отраслях. Мы рады начать партнёрство, в рамках которого можем предложить нашим поклонникам передовые технологии криптовалюты, а также позволим Kraken привлечь новых клиентов», — приводит пресс-служба «Уильямса» слова коммерческого директора команды Джеймса Бауэра.