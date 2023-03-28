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Эмерсон Фиттипальди: Майкл Маси поступил правильно в Абу-Даби в 2021 году

Эмерсон Фиттипальди: Майкл Маси поступил правильно в Абу-Даби в 2021 году
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Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди поделился мнением о сложностях работы стюардов и гоночных директоров, а также оценил действия Майкла Маси в скандальной гонке в Абу-Даби в сезоне-2021.

«Иногда дирекции и стюардам приходится принимать непростые решения. И иногда бывают ошибки. Я сам работал стюардом во времена Чарли Уайтинга, и это сложно, даже если знаешь все правила наизусть. В наше время система была довольно эффективной, но стюардам действительно нелегко. Их решения могут повлиять на гонку, могут быть последствия.

Мне нравилось работать с Чарли, но порой можно столкнуться с трудными ситуациями, как у Майкла Маси в Абу-Даби два года назад. Кстати, я считаю, что Майкл тогда поступил правильно. Все кричали, что это было убийство, но, на мой взгляд, он действовал правильно», — цитирует Фиттипальди Motorsport.NL.

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