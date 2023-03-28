Эмерсон Фиттипальди: могу представить, что Алонсо может выступать ещё пять лет в Ф-1

Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди считает, что испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может выступать на высшем уровне ещё пять лет.

«Сейчас Алонсо выступает здорово, и это сюрприз. Очень приятно видеть Фернандо таким сильным. В прошлом сезоне он сильно проявил себя в «Альпин» и теперь гоняется ещё лучше. Когда я вижу, насколько хорош Фернандо физически и психологически, то могу представить, что он может выступать в Формуле-1 ещё пять лет.

Думаю, тут главное физическое и ментальное здоровье, и важна мотивация. А у Фернандо невероятная жажда борьбы. Он прекрасный пример. Хотел выиграть «500 миль Индианаполиса» — приехал и едва не выиграл. Хотел выиграть «Ле-Ман» — приехал и выиграл. Теперь снова жаждет конкурировать в Формуле-1, это неизменное желание стать лучшим», — цитирует Фиттипальди Motorsport.NL.