Голландский аналитик Формулы-1: у Переса ничего не получится
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Голландский гонщик, а также аналитик Формулы-1 на голландском телевидении Том Коронель высказался о Серхио Пересе. По его словам, мексиканский пилот «Ред Булл» не сможет составить конкуренцию своему партнёру по команде, двукратному чемпиону миру Максу Ферстаппену.
«Перес должен продемонстрировать характер и показать, что у него есть шары, иначе… Не переживайте, всё равно у него ничего не получится! Просто он и мексиканские болельщики до сих пор этого не поняли. Серхио думает, что у него есть шанс, и в этом вся загвоздка. Проблема у него в голове», – сказал Коронель.
Напомним, в гонке последнего этапа Формулы-1 Гран-при Саудовской Аравии победу одержал Серхио Перес. Его партнёр по команде Макс Ферстаппен прорвался с 15-го места на второе.
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