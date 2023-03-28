Голландский аналитик Формулы-1: у Переса ничего не получится

Голландский гонщик, а также аналитик Формулы-1 на голландском телевидении Том Коронель высказался о Серхио Пересе. По его словам, мексиканский пилот «Ред Булл» не сможет составить конкуренцию своему партнёру по команде, двукратному чемпиону миру Максу Ферстаппену.

«Перес должен продемонстрировать характер и показать, что у него есть шары, иначе… Не переживайте, всё равно у него ничего не получится! Просто он и мексиканские болельщики до сих пор этого не поняли. Серхио думает, что у него есть шанс, и в этом вся загвоздка. Проблема у него в голове», – сказал Коронель.

Напомним, в гонке последнего этапа Формулы-1 Гран-при Саудовской Аравии победу одержал Серхио Перес. Его партнёр по команде Макс Ферстаппен прорвался с 15-го места на второе.