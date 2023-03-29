Руководитель «МАЗа» Вязович рассказал о двух главных мечтах

Руководитель и пилот «МАЗ‑СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о своих двух главных мечтах, связанных с престижным ралли-рейдом «Дакар».

«Цели остаются прежними, но сейчас нет возможности их реализовать. На самом деле здорово, что мечта есть, есть ради чего работать и к чему стремиться, чтобы эту мечту воплотить. У меня их две. Первая — выиграть «Дакар» самому, а вторая, если не удастся выиграть самостоятельно, то чтобы это сделал любой другой пилот или экипаж на автомобиле «МАЗ». Для этого мы уже построили пятое поколение грузовиков, совершенствуем их. Даже если у нас такой возможности не будет, чтобы «МАЗ» всё равно оставался на вершине. А из реальных целей — победа на «Шёлковом пути», — сказал Вязович в эфире «Беларусь 1».