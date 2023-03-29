Британский журналист: Хэмилтону стоит задуматься, есть ли у него другой вариант в Ф-1

Британский журналист Мэтью Сайед высказался по поводу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Вот почему вопрос о его будущем так мучителен. В хорошие годы он получил огромную пользу от инженерных разработок мирового класса в «Мерседесе» и, несомненно, испытывает чувство преданности. Но когда до конца его контракта остался один сезон, он может задуматься о том, есть ли на свете другой вариант, который позволит ему завершить карьеру на высоком уровне.

Также возможно, и многие недоброжелатели Хэмилтона высказывались об этом, что «Мерседес» может прекратить отношения с ним в конце этого сезона, учитывая стоимость его контракта в 60 млн фунтов стерлингов.

По крайней мере, мне кажется очевидным, что Хэмилтон «найдёт способ». Он будет бушевать против угасания света. Он будет продолжать делать ставку на себя против сурового времени и механических недостатков, ища проблеск возможности, который он так часто находил на трассе. Это может проявиться в новой машине или новой команде, но я не вижу, чтобы эта история заглохла. Действительно, я думаю, что в этом замечательном путешествии ещё предстоит новая захватывающая глава», — написал Сайед в колонке The Times.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: