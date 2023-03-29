Гюнтер Штайнер: командам средней группы доступно не так много очков

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о борьбе в середине пелотона.
«Мы начали год с целью улучшить свои позиции в Кубке конструкторов в сравнении с прошлым годом. Но в итоге мы увидели, что теперь в чемпионате есть сразу четыре очень сильные команды и что возможностей зарабатывать очки остаётся не так много. Мы не смогли взять очки в Бахрейне, но сумели заработать балл в Джидде, при этом нельзя сказать, что нам просто повезло, мы сражались за этот результат.
Для команд в середине пелотона доступно мало очков. С шестой позиции начинается середина пелотона, совсем отставших команд нет. Так что нужно использовать каждую возможность. Думаю, мы в верхней части средней группы команд, однако от гонки к гонке ситуация может меняться», — приводит слова Штайнера RaceFans.
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