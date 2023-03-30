Хюлькенберг: Гюнтер Штайнер пока на меня не ругается
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг оценил первые два Гран-при в Формуле-1 после своего возвращения в пелотон.
«Пока я проехал только несколько кругов на симуляторе, и уже могу сказать, что трасса стала органичнее и быстрее, потому что большую часть поворотов здесь нужно проходить на средних и высоких скоростях.
Сезон для меня складывается нормально, хотя понятно, что он только начался. Я пока не заработал очков, но уже чувствую, что добился прогресса. Конечно, на этой стадии чемпионата я усваиваю много новой информации, ведь я столько пропустил. Так что я в целом доволен и уверен, что в дальнейшем наши дела пойдут только лучше. И Гюнтер Штайнер пока на меня не ругается», — приводит слова Нико Хюлькенберга FIA.
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