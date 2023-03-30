Алонсо: в следующем году попробую забрать у Ферстаппена номер 33

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо пошутил, что в следующем году заберёт номер у Макса Ферстаппена, чтобы наконец одержать свою 33-ю победу в чемпионате.

«Мне стоит спросить, собирается ли Макс оставить единичку в следующем году. Если да, то я заберу номер 33! В социальных сетях творится полное безумие. Три года назад был «Эль План», потом «Миссия», а теперь «33». Надеюсь, мы сможем достичь этого числа побед, а после этого будем бороться за 34-ю», — сказал Фернандо Алонсо на пресс-конференции перед Гран-при Австралии.

Ранее испанский теннисист Карлос Алькарас с помощью ребуса обратился к соотечественнику Фернандо Алонсо. По завершении поединка Алькарас подошёл к камере и написал на защитном стекле «33? Скоро». Таким образом Карлос поддержал Алонсо, одержавшего в Ф-1 32 победы, последняя из которых состоялась в мае 2013 года, но рассчитывающего до конца карьеры выиграть ещё хотя бы один Гран-при.