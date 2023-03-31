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Хэмилтон рассказал, в чём ему не подходит новая машина «Мерседеса»

Хэмилтон рассказал, в чём ему не подходит новая машина «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что у него возникают сложности при управлении новой машиной команды из-за смещённого расположения кокпита.

«Как вы можете помнить, я всегда любил избыточную поворачиваемость. Не знаю, понимают ли простые фанаты автоспорта, но сейчас мы сидим ближе к передним колёсам, чем кто-либо в пелотоне. Наш кокпит смещён гораздо дальше вперёд. При управлении машиной возникает ощущение, что ты сидишь прямо над передними колёсами. И это одно из неприятных ощущений.

Это сильно меняет восприятие происходящего и оценку ситуации. Стало сложнее предсказать поведение машины. Из-за этого у меня возникают серьёзные трудности», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport.

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